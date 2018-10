Incêndios

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e a Proteção Civil fazem um ponto da situação do incêndio que lavra desde sábado à noite às 04:00 nos Paços do Concelho, informou à agência Lusa fonte municipal.

O incêndio deflagrou cerca das 22:50 de sábado na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo-se alastrado, entretanto, ao concelho de Cascais, mobilizando às 03:30, de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, 584 operacionais e 171 meios terrestres.

Fonte da autarquia de Cascais adiantou à Lusa que marcou um ponto de situação para as 04:00, onde juntamente com a Proteção Civil, Carlos Carreiras dará conta da evolução do incêndio.