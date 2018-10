Incêndios

O presidente da Câmara de Cascais adiantou hoje que a previsão é de moderação do vento, o "grande inimigo" no combate ao incêndio que deflagrou sábado à noite na Serra de Sintra e que ainda não está controlado.

A Câmara de Cascais e a Proteção Civil marcaram para hoje de madrugada, nos Paços do Concelho, um 'briefing' sobre o ponto de situação do incêndio que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo-se alastrado, entretanto, ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que se fazem sentir e que obrigou a retirar de casa preventivamente 47 pessoas.

"Aguardemos pelas próximas horas, que de facto a previsão é de moderação do vento e que isso venha também a ajudarmos num efetivo e total combate à situação que ainda está a decorrer", disse Carlos Carreiras aos jornalistas.