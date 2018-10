Incêndios

Três meios aéreos pesados, dois aviões e um helicóptero, vão ser mobilizados para o combate ao incêndio que lavra desde sábado à noite na serra de Sintra, informou fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Foi solicitado o empenhamento de meio aéreos pesados para o auxílio, agora durante a fase do dia que vai entrar, com o nascer do sol, para nos ajudar a controlar, enfim, as frentes que ainda possam estar ativas, e naquilo que tem a ver com a consolidação de todo o perímetro do incêndio", afirmou o comandante André Fernandes.

O comandante distrital de Lisboa da ANPC, que falava aos jornalistas nos Paços do Concelho de Cascais, cerca das 04:30, precisou à Lusa que os meios aéreos solicitados consistem em dois aviões e um helicóptero pesados.