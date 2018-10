Actualidade

O português Miguel Oliveira, em KTM, terminou hoje em terceiro lugar o Grande Prémio da Tailândia de Moto2 e afastou-se ainda mais do título devido à vitória do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do campeonato.

O português terminou a 1.651 segundos do vencedor e perdeu mais nove pontos na luta pelo título.

Miguel Oliveira está agora a 28 pontos da liderança quando faltam quatro corridas para terminar o campeonato.