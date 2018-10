São Tomé/Eleições

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, disse hoje esperar que as eleições deste domingo permitam eleger órgãos "com competência e responsabilidade" para "prosseguir com a estabilidade política e social no país".

"Eu espero que dessas eleições venham a aparecer os resultados que favoreçam a paz, tranquilidade, favoreçam a formação de um novo Governo, tanto a nível nacional, regional e distrital - são todos executivos -, com competência, com responsabilidade, de modo a que possam governar, possam dirigir e possam prosseguir com a estabilidade política e social no país", comentou Evaristo Carvalho, depois de votar na escola básica D. Maria de Jesus, no centro da capital são-tomense.

O chefe de Estado apelou aos eleitores "para que se dirijam às respetivas assembleias de voto com ordem, com disciplina, e consciência".