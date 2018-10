OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje "justo" repor a "normalidade" no aumento dos salários da função pública, depois de terem sido descongeladas as carreiras.

"Consideramos que, depois de termos reposto os cortes nos vencimentos, depois de termos reposto o horário e de termos descongelado as carreiras, é altura de os funcionários públicos passarem a ter também a normalidade que qualquer trabalhador deve ter de anualmente os salários poderem ser revistos, designadamente em função da inflação", disse António Costa.

"A margem não é muita", mas "é um primeiro passo para restabelecer essa normalidade", afirmou António Costa, que falava à chegada à Golegã, no distrito de Santarém, onde vai homenagear José Saramago, no âmbito dos 20 anos da conquista do Prémio Nobel da Literatura.