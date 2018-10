Brasil/Eleições

Expectativa, festa e apreensão marcam hoje a votação na Alameda da Universidade de Lisboa, onde são esperados até final do dia milhares de brasileiros para uma das mais expectantes eleições do Brasil, face ao crescimento da extrema-direita.

As filas para as 27 sessões de voto na Faculdade de Direito de Lisboa foram crescendo ao longo do dia e os mais de 21.000 cidadãos com passaporte brasileiro que se registaram até março esperavam a oportunidade de registar o seu boletim.

Nas filas, eleitores com camisolas frases de apoio ou fotografias dos candidatos à Presidência do Brasil, equipamentos da seleção nacional de futebol ou até mesmo bandeiras à volta do corpo.