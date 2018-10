Actualidade

Pequim, 06 out (Lusda) - O georgiano Nikoloz Basilashvili ganhou hoje, com surpresa, o torneio de ténis de Pequim, ao derrotar na final o argentino Juan Martin Del Potro, quarto do 'ranking' mundial, que se apresentou diminuído fisicamente.

Basilashvili, 34.º da hierarquia, venceu por 6-4 e 6-4 e alcançou, aos 26 anos, o segundo título da sua carreira, depois de ter estreado o palmarés em julho com a vitória em Hamburgo, na Alemanha, também num evento ATP 500, como o de Pequim.

Del Potro, finalista do US Open em setembro, apresentou-se ainda com sinais de uma gripe que o afetou ao longo da semana na capital chinesa. "Fiz tudo o que podia para estar melhor na final, mas não tive tempo para estar a 100%", afirmou o sul-americano, de 30 anos.