Actualidade

Lema e Gabriel vão ser lançados no 'onze' titular do Benfica que hoje recebe o FC Porto, no clássico da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os 'dragões' apresentam Soares na frente de ataque.

Sem os centrais Jardel, lesionado, e Conti, castigado, o técnico Rui Vitória aposta em Lema para formar dupla com Rúben Dias no eixo defensivo benfiquista, naquela que será a estreia do argentino como titular esta época.

Já o médio Gedson foi relegado para o banco, após ter sido titular diante do AEK, sendo substituído pelo brasileiro Gabriel. De regresso ao 'onze' da equipa anfitriã está igualmente Cervi, que vai render Rafa na ala esquerda do ataque.