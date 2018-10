Actualidade

Cerca de 20 bombeiros, apoiados por seis viaturas, estão hoje a combater um incêndio com origem em "casas devolutas" situadas na cidade de Braga, na freguesia de São Vicente, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o fogo começou pelas 15:57 em "casas devolutas" na rua do Carvalhal, freguesia de São Vicente, "perto do centro de Braga", estando a ser combatido por "22 homens e seis viaturas".

Contactados pela Lusa pelas 17:00, os Bombeiros Sapadores de Braga indicaram que o incêndio se mantinha ativo, observando não poder acrescentar qualquer detalhe.