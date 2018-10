Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram num acidente rodoviário, em Schoharie, no Estado norte-americano de Nova Iorque, informou a polícia local, precisando estar envolvida uma limusina.

Citando autoridades locais, o jornal Times Union of Albany relatou que o veículo desceu, com velocidade, uma colina e embateu em pessoas numa loja em Schoharie, localizada a cerca de 270 quilómetros a norte da cidade de Nova York.

Até ao momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas ou outros pormenores, nem as causas do acidente.