Actualidade

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte concordaram em realizar uma segunda cimeira "o mais breve possível" entre Trump e Kim Jong-un, anunciou hoje a presidência sul-coreana em Seul.

O chefe da diplomacia americana encontrou-se hoje com o seu homólogo norte-coreano durante duas horas, antes de partir para Seul no âmbito de uma viagem pela Ásia que o levou já ao Japão e que deve conduzi-lo agora à China.

Mike Pompeo disse ter-se entendido com o presidente Kim Jong-un com vista à realização de uma segunda cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte "o mais rápido possível".