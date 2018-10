Actualidade

O Benfica é o novo líder da I Liga de futebol, depois de hoje ganhar na Luz ao campeão FC Porto e beneficiar do empate cedido pelo anterior líder, o Sporting de Braga, no sábado à noite.

Um golo do suíço Seferovic, aos 62 minutos, após um grande passe de cabeça de Pizzi, em esforço, permitiu às 'águias' não só ultrapassar o seu maior 'bloqueio' a nível nacional - já não ganhava aos 'dragões' há quatro anos - como também igualar o Sporting de Braga no topo, com 17 pontos.

A liderança do Benfica é mais que ténue, é certo, já que assenta na diferença de golos e pela margem mínima: 15-5, contra 16-7 dos 'arsenalistas'. O FC Porto cai para terceiro, com 15 pontos, e pode 'deslizar' para quarto, mais logo, se o Sporting ganhar em Portimão e chegar a 16.