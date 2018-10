Actualidade

A organização policial internacional Interpol, com sede em Lyon (leste da França), anunciou hoje a demissão "com efeito imediato" do seu presidente, o chinês Meng Hongwei, considerado desaparecido desse há dez dias e que Pequim suspeita de ter "violado a lei".

"Hoje, domingo, 07 de outubro, o secretariado geral da Interpol em Lyon, em França, recebeu a demissão de Meng Hongwei, na qualidade de presidente da Interpol, com efeito imediato", refere um comunicado divulgado no Twitter, algumas horas após a mulher do dirigente chinês ter afirmado perante os media em Lyon que o seu marido estava "em perigo" na China.

As autoridades de Pequim confirmaram esta segunda-feira (hora local) a detenção de Meng Hongwei, por alegada e "grave violação da legislação estatal", informou previamente o diário South China Morning Post.