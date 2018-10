Actualidade

O Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, foi visitado por 20 mil pessoas entre sexta-feira e hoje, no âmbito das comemorações do seu segundo aniversário, que deu entradas gratuitas, anunciou a entidade.

A Fundação EDP, que tutela o MAAT, decidiu que a entrada, nestes dias, seria gratuita como forma de agradecimento às mais de 800 mil pessoas que visitaram o museu nos seus dois primeiros anos de atividade.

Nesta semana, no âmbito das comemorações, inauguraram três novas exposições: "Over flow", instalação individual de Tadashi Kawamata, "Elefante", mostra individual de André Príncipe, e "Artist´s Film International", e que vão continuar patentes no MAAT.