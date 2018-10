Actualidade

O excesso de velocidade esteve na origem de um acidente com uma limusine que no sábado embateu junto a um estabelecimento muito frequentado a norte do estado de Nova Iorque com um balanço de 20 mortos, referiu hoje um responsável policial.

O acidente de transporte, considerado o mais mortífero nos EUA desde 2009, ocorreu no sábado ao início da tarde (19:00 em Lisboa), em Schoharie, uma pequena cidade de 3.000 habitantes situada a 250 quilómetros a norte de Nova Iorque, indicou a polícia estatal.

O condutor da limusine, onde se encontravam 18 pessoas, não respeitou o sinal 'stop' num cruzamento em forma de "T", onde a velocidade está limitada a 25 km por hora, explicou hoje Christopher Fiore, um responsável da polícia no decurso de uma conferência de imprensa.