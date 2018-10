Actualidade

O guarda-redes do Sporting Salin sofreu hoje uma concussão cerebral durante a partida com o Portimonense, da sétima jornada da I Liga de futebol, mas recuperou e vai viajar para Lisboa.

"O Salin sofreu uma concussão cerebral, fez exames e está bem. Viajará para Lisboa", informou o assessor de imprensa do Sporting, à margem da conferência de imprensa do treinador José Peseiro.

O jogador francês lesionou-se na sequência do segundo golo do Portimonense, perto do intervalo.