Brasil/Eleições

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera as presidenciais brasileiras, com 45% das intenções de voto, segundo uma sondagem de boca de urna divulgada pelo Instituto Ibope, que aponta para uma segunda volta, com o candidato Fernando Haddad (PT).

De acordo com a sondagem à boca de urna, divulgada esta noite, Fernando Haddad surge com 28% das preferências dos eleitores, Ciro Gomes(PDT) com 14%, Geraldo Alckmin (PSDB) com 4%, João Amoêdo com 3% e Marina Silva (Rede Sustentabilidade) com 2%.

Neste domingo, 147 milhões de brasileiros foram as urnas para escolher um novo Presidente, membros do Parlamento (Câmara dos Deputados e Senado), além de governadores e legisladores regionais em todo o país.