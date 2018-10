Brasil/Eleições

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial no Brasil, com 48% dos votos, seguido de Fernando Haddad (PT), com 27%, cenário que, com 86% das secções de voto apuradas, confirma uma segunda volta entre ambos.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que começaram a ser divulgados às 19:00 (23:00 em Lisboa), no terceiro lugar da contagem de votos surge o candidato Ciro Gomes (PDT), com 12% dos votos contabilizados.

Se nenhum candidato atingir na votação deste domingo a marca de 50% dos votos válidos, haverá uma segunda volta, previsivelmente a ser disputada entre Bolsonaro e Haddad, que está marcada para o dia 28 deste mês.