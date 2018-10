Actualidade

O nacionalista Milorad Dodik garantiu no domingo o lugar reservado aos sérvios na presidência colegial da Bósnia, um cargo que vai partilhar com um bosníaco (muçulmano) e um croata.

Após uma campanha que sublinhou as fraturas étnicas na ex-república jugoslava, Milorad Dodik vai copresidir a um país dividido e que na sua perspetiva "não constitui um Estado".

Com 55,15% dos votos, superou o seu adversário centrista Mladen Ivanic (41,98%) no escrutínio que decorreu na Republika Srpska (RS, a entidade sérvia bósnia), de acordo com a comissão eleitoral.