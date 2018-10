São Tomé/Eleições

O secretário-geral da Ação Democrática Independente (ADI), no poder em São Tomé e Príncipe, reconheceu hoje que o partido perdeu a maioria absoluta, mas espera conseguir formar governo com o apoio de um grupo de deputados eleitos por Caué.

"Segundo os dados provisórios que chegaram à nossa equipa de trabalho, perdemos a maioria absoluta. Neste momento temos 26 ou 27 deputados, mas continuamos em primeiro lugar e continuamos em maioria relativa", declarou Levi Nazaré, numa curta declaração à imprensa na sede da ADI, em São Tomé.

O responsável do partido afirmou existir "possibilidade de formar governo com o movimento de deputados de Caué", que segundo os dados disponíveis até agora "conseguiram dois mandatos" naquele distrito no sul do país.