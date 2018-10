Brasil/Eleições

O candidato Jair Bolsonaro (extrema-direita) afirmou que o Brasil está à beira do caos, apelando aos eleitores para não darem um "passo à esquerda", numa referência a Fernando Haddad (PT, esquerda), seu opositor na segunda volta da corrida presidencial.

"O nosso país está à beira do caos, não podemos dar mais um passo à esquerda, o nosso passo agora é de centro-direita", afirmou Jair Bolsonaro, numa mensagem na rede social Facebook, discurso menos agressivo do que o habitual, com referências às minorias sexuais, mulheres e moradores do país que costumam votar PT, como é o caso do Nordeste do país.

Agora, para a segunda volta, a 28 de outubro, "temos que unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual homo contra heteros", acrescentou o candidato, que venceu a primeira volta da corrida eleitoral, disputada este domingo.