Brasil/Eleições

O candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) à presidência Guilherme Boulos usou a rede social Twitter para apoiar Fernando Haddad na segunda volta das presidenciais, na disputa contra Jair Bolsonaro.

"Fizemos uma campanha de cabeça erguida e plantámos sementes para o futuro. Agradecemos a todos os que depositaram os seus sonhos nas urnas votando 50 [posição do candidato no boletim de voto]. Agora estaremos nas ruas para derrotar o fascismo e eleger quem representa a democracia no segundo turno: Fernando Haddad", disse Boulos.

O candidato do PSOL, que apenas conseguiu alcançar 0,58% dos votos dos brasileiros, aproveitou o momento de voto, na manhã de domingo, em São Paulo, para tecer críticas a Jair Bolsonaro.