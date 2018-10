Brasil/Eleições

Os principais aliados do Presidente do Brasil, Michel Temer, no Congresso, Romero Jucá, Eunício Oliveira e Edson Lobão foram derrotadas nas eleições de domingo.

Candidatos à reeleição no Senado (câmara alta) pelo Movimento Democrático Brasileiros (MDB), sigla do chefe de Estado brasileiro, os três políticos foram derrotados nos seus estados.

Romero Jucá perdeu a disputa em Roraima e ficou em terceiro lugar atrás de Messias de Jesus do Partido Republicano Brasileiro (PRB), por uma diferença de menos de 500 votos.