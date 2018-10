Actualidade

A diplomacia chinesa condenou este fim de semana a "cláusula envenenada" no novo acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, que permite a Washington travar um acordo comercial entre estes países e a China.

A embaixada chinesa em Otava afirmou, em comunicado, que o artigo 32.10 do Acordo EUA-México-Canadá [USMCA, na sigla em inglês], "fabrica noções do que é ou não uma economia de mercado fora do quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC)" e serve de "desculpa para alguns países fugirem às suas obrigações e recusarem cumprir os seus compromissos internacionais".

Na mesma nota, a embaixada chinesa protestou contra a "atitude hegemónica" dos EUA e disse "sentir pena" pelo Canadá, por ter renunciado à soberania económica.