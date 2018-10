Actualidade

O Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe, de hoje a quarta-feira, o congresso internacional "José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel", num evento que terá a presença do Presidente da República.

Hoje, quando passam exatamente 20 anos sobre o anúncio da atribuição do Nobel da Literatura a Saramago, será também publicado o "Último Caderno de Lanzarote", inédito do escritor, derradeiro volume do diário que escreveu ao longo dos 17 últimos anos de vida, quando se fixou nesta ilha das Canárias.

O congresso, organizado pelo Centro de Literatura Portuguesa (CLP) da Universidade de Coimbra e pela Câmara Municipal, vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, da presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, na sessão de abertura, hoje, às 09:30 hoje.