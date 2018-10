Actualidade

Um sismo de magnitude 5,2 foi registado no domingo o noroeste do Haiti, um dia depois de outro terramoto de magnitude 5,9 na escala de Richter ter causado 12 mortos e 188 feridos no país.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do novo sismo a 15,8 quilómetros a noroeste de Port-de-Paix, a cidade mais atingida pelo sismo de 5,9, no dia anterior.

No hospital mais próximo, as operações de socorro complicaram-se devido à falta de recursos e aos danos provocados no estabelecimento, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).