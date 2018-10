Actualidade

As autoridades da República Popular da China acusaram o ex-presidente da Interpol Meng Hongwei de ter recebido subornos, poucas horas depois de terem confirmado que se encontrava detido por alegada "violação da legislação estatal".

A Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista - entidade responsável pelas investigações de corrupção - informou no domingo através de um breve comunicado publicado nos jornais locais, que Meng Honngwei tinha sido acusado de "violação da legislação" do Estado.

O ministro da Segurança Pública, Zhao Kezhi, convocou hoje responsáveis do Partido Comunista para comunicar a acusação contra Meng que "aceitou subornos" e "violou a lei".