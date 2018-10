São Tomé/Eleições

O vice-presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social-Democrata (MLSTP-PSD) Osvaldo Vaz declarou hoje que "a oposição ganhou as eleições" legislativas de domingo com maioria absoluta.

"Queria informar que a oposição ganhou as eleições em São Tomé e Príncipe", disse hoje o responsável do maior partido da oposição no país, quando ainda não foram divulgados os resultados oficiais das eleições legislativas e autárquicas e regional do Príncipe, que decorreram no domingo.

Segundo dados recolhidos pelo partido junto dos seus representantes nas mesas eleitorais, o MLSTP-PSD obteve 23 mandatos (de 55 na Assembleia Nacional) e a coligação PCD-MDFM-UDD conseguiu cinco lugares no parlamento.