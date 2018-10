Actualidade

O chefe da diplomacia norte-americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que os inspetores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelado por Pyongyang após um encontro com Kim Jong un.

O secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou-se com o líder norte-coreano no domingo, na capital norte-coreana com o objetivo de relançar as negociações de desnuclearização e depois de um encontro histórico em junho entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong un.

"O Presidente Kim disse que estava pronto para permitir que eles regressassem ao local de testes nucleares de Punggye-ri", disse Pompeo.