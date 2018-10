Actualidade

A Visabeira anunciou hoje que quer aumentar o capital da Vista Alegre em 17,4 milhões de euros, através da emissão de 21,77 milhões de novas ações, de forma reforçar o capital disperso em bolsa ('free float') para os 25%.

A informação foi divulgada hoje em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo Visabeira verá, com esta operação, a sua participação diminuir para 70% (dos atuais 94,14%), mas conforme explica no documento, beneficiará deste reforço de dispersão, com o alargamento da sua base acionista e, consequentemente, de uma maior liquidez das ações da Vista Alegre, "reforçando a sua atratividade perante potenciais investidores".