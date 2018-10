Actualidade

A região Norte viu aprovados 335 milhões de euros para a prevenção de catástrofes e transição para uma economia de baixo carbono, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR).

Segundo os últimos dados publicados na página oficial do PO SEUR, foram aprovadas 531 candidaturas num valor global de 334,736.866 euros, 84 das quais na Área Metropolitana do Porto cujo financiamento aprovado, 102 milhões de euros, representa cerca de um terço do montante global autorizado para a região.

O projeto de descarbonização da operação da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) está entre as candidaturas com investimentos mais avultados dentro da Área Metropolitana do Porto.