Actualidade

A atriz Mariema morreu no domingo à noite, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde a atriz residia.

Mariema Mendes de Campos, que não gostava de revelar a data de nascimento, nasceu em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, e foi a criadora do tema "O Fado Mora em Lisboa".

Começou cedo a cantar a fado, sobretudo para os amigos, mas foi num dos restaurantes onde cantava para amigos que a fadista Deolinda Rodrigues a descobriu e que falou para que ela entrasse para o teatro, segundo refere Vítor Duarte Marceneiro, no seu blogue "Lisboa no Guiness".