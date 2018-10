Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) condenou hoje as declarações do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM) que "apelou à participação nas festas académicas para dar uma grande esfrega nas caloiras".

Num vídeo de alguns segundos, partilhado na semana passada nas redes sociais, o autarca apela à participação no Integra-te, a festa académica de receção aos novos alunos da Universidade de Aveiro.

"Hoje é dia de vir ao Integra-te para darmos uma grande esfrega na academia, nas caloiras, um grande estímulo para a nossa universidade continuar a crescer, honrando e homenageando aqueles que lhe dão vida - os seus novos estudantes, os nosso caloiros - e, portanto, venham embora que aqui é que se está bem", diz o autarca no vídeo.