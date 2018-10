Actualidade

O Presidente da República classificou hoje de "falta de senso e falta de gosto" o veto governamental, em 1992, da candidatura da obra de José Saramago "O Evangelho Sobre Jesus Cristo" ao Prémio Literário Europeu.

Na sua intervenção, hoje, em Coimbra, na abertura do congresso que celebra os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura a José Saramago (anunciado em 08 de outubro de 1998), Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as variadas vezes que se cruzou com o escritor e com a companheira deste, Pilar Del Río, ao longo da vida, "uns ocasionais, outros intencionais".

"Cruzámo-nos naquele dia de outubro de 1998, sendo eu líder de um partido [o PSD] cujo Governo tinha sido motivo invocado para que José Saramago zarpasse de terras de Portugal para ilhas espanholas", disse o chefe de Estado, aludindo ao episódio de veto atribuído pelo subsecretário de Estado da Cultura, do governo de Cavaco Silva, António Sousa Lara, à obra de Saramago.