O professor universitário Carlos Reis salientou hoje que José Saramago começa o "Último Caderno de Lanzarote" com uma ventania e a luta do escritor, enquanto homem, contra a inclemência do tempo.

Como leitor da obra do escritor ribatejano, Carlos Reis, coordenador do congresso internacional "José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel", que decorre em Coimbra até quarta-feira, descreveu "o trânsito pelas páginas de um relato diarístico que continua a reger-se pela mesma divisa que está inscrita no início da viagem encetada por Saramago em 1993", com a publicação do primeiro desses cadernos: "Contar os dias pelos dedos e encontrar a mão cheia".

"Que dias foram esses e como foram eles?", perguntou, na apresentação do lançamento do sexto e último volume dos diários do autor de "Levantados do chão", em Coimbra.