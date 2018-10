Actualidade

A viúva de José Saramago, Pilar del Río, disse que o último volume dos diários do escritor, hoje apresentado, revela a sua vida em 1998 e a "loucura" de receber o Prémio Nobel de Literatura.

"É a vida no ano de 1998 até 08 de outubro [data em que Saramago foi anunciado como vencedor do Prémio Nobel de Literatura], o dia como hoje [em que se comemoram 20 anos], um caderno onde ficam referenciadas viagens, conferências, encontros, preocupações, ansiedade e, a partir de 08 de outubro, a loucura do Nobel", disse aos jornalistas Pilar del Río.

A acompanhar o lançamento do "Último Caderno de Lanzarote" no congresso, em Coimbra, que celebra os 20 anos de atribuição do Nobel da Literatura, a Porto Editora apresentou o livro "Um País Levantado em Alegria", de Ricardo Viel, que relata "detalhes e surpresas" de como Saramago e o país viveram aquele dia, anunciou a organização.