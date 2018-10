Actualidade

O encenador Filipe La Féria lamentou hoje "profundamente" a morte da atriz e cantora Mariema, "que durante décadas foi vedeta absoluta do Parque Mayer, e diversas vezes premiada como 'melhor atriz de revista'".

A atriz, que começou a carreira artística como fadista, tendo sido a criadora do tema "O fado mora em Lisboa", morreu no domingo à noite, no hospital de Santa Maria, em Lisboa, aos 75 anos, disse hoje à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde morava há anos.

Mariema, que também participou em muitos programas de televisão, nomeadamente "Grande Noite", "Cabaret" e "Conta-me como foi", entre os mais recentes, "foi uma das maiores atrizes do teatro de revista em Portugal", "onde ficaram registadas algumas das suas melhores criações", acrescenta o comunicado do Teatro Politeama, a propósito da morte da atriz, enviada à agência Lusa.