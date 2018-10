Actualidade

O último livro escrito por José Saramago, até hoje inédito, a autobiografia do realizador norte-americano David Lynch e o livro do escritor britânico Jon McGregor, vencedor do Prémio Costa 2017, são algumas das novidades editoriais de outubro.

A partir de hoje, dia em que se assinalam os 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago, está disponível o livro "Último Caderno de Lanzarote", editado pela Porto Editora, um inédito do escritor descoberto casualmente por Pilar del Río, quando procurava no computador textos para o caderno de conferências de Saramago, que está a ser organizado por Fernando Gómez Aguilera.

Simultaneamente, é publicado "Um país levantado em alegria", de Ricardo Viel, que conta os bastidores dos dias que antecederam e que se seguiram ao anúncio do Prémio.