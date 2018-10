Camarões/Eleições

O candidato do Movimento para o Renascimento dos Camarões às presidenciais no país, Maurice Kamto, reivindicou hoje, em Yaoundé, capital do país, a sua vitória sobre o Presidente cessante, Paul Biya, afirmando que marcou "uma grande penalidade" contra o poder.

"Recebi uma missão para marcar a penalidade, eu atirei e marquei", salientou Kamto durante uma conferência de imprensa.

Maurice Kamto referiu que recebeu do povo "um mandato claro" que pretende "defender até ao fim".