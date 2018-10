Actualidade

O médio João Carvalho admitiu hoje que a seleção portuguesa de futebol de sub-21 já devia estar apurada para o Euro2019, mas mostrou-se com ambição para conseguir ainda o primeiro lugar do Grupo 8 de qualificação.

"Temos sentido dificuldades, mas sinto a equipa a melhorar. Não pretendíamos estar nessa fase assim e já devíamos estar com o apuramento garantido. Temos que aprender com os erros que cometemos", disse João Carvalho, em conferência de imprensa.

A seleção das 'quinas', orientada por Rui Jorge, ocupa a terceira posição do Grupo 8, com 16 pontos, menos dois do que Roménia e Bósnia-Herzegovina, que tem mais um jogo que portugueses e romenos.