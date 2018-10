Actualidade

A Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) defendeu hoje a demissão do ministro da Administração Interna por ter "falhado com o comprometido" e "faltar à verdade" na concretização "de matérias fundamentais" para o funcionamento da instituição.

"Com este tipo de inação e de postura que carateriza o ministro da Administração Interna consideramos que não reúne as condições para continuar no cargo", disse à agência Lusa o presidente da ANSG.

José Lopes adiantou que Eduardo Cabrita "não cumpre" com as suas promessas.