Actualidade

O festival de cinema Porto/Post/Doc, este ano dedicado ao tema "Ficções do Real", terá como realizadores em foco o britânico Chris Petit e o argentino Matías Piñeiro, entre 24 de novembro e 02 de dezembro, foi hoje anunciado.

O "Em Foco" do festival vai debruçar-se sobre o trabalho dos dois cinastas, de gerações bem diferentes, uma vez que Petit se iniciou em 1979, com "Radio On", um 'road movie' com banda sonora de músicos como David Bowie e Kraftwerk, enquanto Piñeiro tem 36 anos e tem-se dedicado a adaptar Shakespeare para cinema.

"No Porto/Post/Doc será possível ver grande parte da obra de Chris Petit, num programa que reúne curtas e longas metragens, algumas das quais exibidas pela primeira vez em Portugal", anunciou hoje a organização, em comunicado, em que dá conta da presença do realizador em Portugal para apresentar as obras.