Actualidade

O número de espécies animais, especialmente peixes e moluscos, de água doce introduzidas em Portugal cresce a um ritmo cada vez mais acelerado, alerta um estudo hoje divulgado.

O estudo foi publicado na revista "Science of the Total Environment" e hoje divulgado em comunicado pelo MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Diz o documento que há "um aumento claro e acelerado" do número de espécies animais que nunca existiram em Portugal e que foram introduzidas em água doce.