Actualidade

O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões para Angola, prevendo agora uma ligeira recessão de 0,1% para este ano, o terceiro consecutivo de crescimento negativo, e antevê um crescimento de 3,1% em 2019.

"Em Angola, o segundo maior exportador da África Subsariana, o PIB real deve encolher 0,1% em 2018, seguindo uma recessão de 2,5% em 2017, mas projetamos que cresça 3,1% em 2019, com a recuperação a ser alimentada por um sistema de alocação da moeda externa mais eficiente e mais disponibilidade de moeda externa devido à subida dos preços do petróleo", escrevem os peritos do FMI nas Previsões Económicas Mundiais ('World Economic Oulook').

Relativamente às previsões feitas em abril, quando os acionistas do FMI e Banco Mundial se reuniram em Washington, há uma forte revisão em baixa para Angola, já que o Fundo previa então um crescimento de 2,2% em 2018 e 2,4% em 2019, e pequenas correções nos restantes países lusófonos, mas pouco significativas.