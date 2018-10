FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhora a estimativa do défice português para 2018 e 2019, mas prevê que o saldo se mantenha negativo até 2020 e o primeiro excedente apenas em 2022, ao contrário do que antecipa o Governo.

De acordo com o 'Fiscal Monitor', relatório com as previsões orçamentais mundiais, divulgado hoje, o FMI melhorou a estimativa para o défice português este ano para 0,7% do PIB, em linha com o previsto pelo Governo e inferior ao estimado pela instituição em abril (1%).

Para 2019, o Fundo projeta agora um défice orçamental de 0,3% do PIB (contra 0,9% em abril), mas acima dos 0,2% previstos pelo executivo no Programa de Estabilidade 2018-2022.