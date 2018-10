Actualidade

Taiwan promoveu hoje exercícios militares na véspera do Dia Nacional, o que não acontecia há décadas, com a participação do Exército e da Força Aérea, e a presença do Presidente Tsai Ing-wen e o homólogo paraguaio Mario Abdo Benítez.

Os exercícios acontecem num momento de tensão política com a China, que defende a reunificação pacífica, mas ameaça usar a força caso a ilha declare a independência.

Taiwan - a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente, em 1949, e que continua a ostentar o nome de "República da China" (sem o adjetivo "Popular") - é vista por Pequim como uma província da China e não uma entidade política soberana.