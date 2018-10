Actualidade

A Costa da Caparica, em Almada, vai ser a sede mundial do naturismo durante os próximos dias, com um encontro internacional em que estarão representados cerca de 40 países e uma centena de dirigentes associativos de várias partes do globo.

De quinta-feira a domingo, estarão em discussão no 36.º Congresso Mundial de Naturismo questões relacionadas com a atividade de cada organização, estando previstas também atividades no concelho de Sesimbra, onde se situa a praia do Meco, uma das mais conhecidas, entre as oito consideradas oficiais em Portugal para a prática naturista.

Segundo a Federação Portuguesa de Naturismo, criada há 41 anos, Almada é o único concelho português com duas praias oficiais naturistas (Adiça e Bela Vista), no "pequeno universo" nacional.