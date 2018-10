Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) quer convencer a Comissão Europeia de que a região ainda tem um grande esforço de investimento no património cultural no pós-2020, disse hoje a presidente da instituição.

A CCDRC está presente na Semana das Regiões e das Cidades, que decorre em Bruxelas, participando hoje num 'workshop' sobre o papel e os desafios do património cultural no futuro, num esforço para "sensibilizar a Comissão Europeia de que é preciso continuar a ter fundos para valorizar e qualificar esse património", disse à agência Lusa a presidente da instituição, Ana Abrunhosa.

"Ainda temos um grande esforço de investimento a fazer" nessa área, reconheceu a presidente da CCDRC, considerando que no próximo quadro comunitário será fundamental para a região continuar a ter verbas para fazer investimento físico no património da humanidade e classificado da região, bem como ajudar a promover esse mesmo património.