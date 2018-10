Actualidade

O Japão e cinco países do Sudeste Asiático adotaram hoje, em Tóquio, uma nova estratégia de três anos para melhorar as acessibilidades através de "infraestruturas de qualidade", noticiou a agência de notícias japonesa Kyodo.

O documento, assinado pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e os líderes do Camboja, Laos, Myanmar [ex-Birmânia], Tailândia e Vietname, destaca o desenvolvimento de recursos humanos e a proteção ambiental como principais pilares da cooperação entre o arquipélago nipónico e os cincos países situados ao longo do rio Mekong.

Os líderes, na cimeira Mekong-Japão, reafirmaram também o compromisso em abordar os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e as tensões causadas pelas disputas no mar do Sul da China, onde Pequim tem expandido a influência militar, segundo o documento.